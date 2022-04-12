Полицейские раскрыли подробности массовой драки под Кемеровом

По факту конфликта, разгоревшегося на остановке общественного транспорта в кемеровском поселке Металлплощадка, стражи правопорядка организовали проверку, о чем редакции интернет-журнала AVOKADO рассказали в пресс-службе кузбасского ГУ МВД России.

Сообщается, что инцидент с группой молодых людей произошел в минувшую субботу, 9 апреля, в районе улицы 2-я Степная.

– В результате троим молодым жителям в возрасте от 18 до 19 лет причинены повреждения. Степень тяжести увечий установит медицинская экспертиза, – сказал собеседник.

В настоящий момент все участники массовой драки установлены. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.