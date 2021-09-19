Полицейские раскрыли подробности исчезновения школьницы в Кузбассе

0
Фото:  

Стражи закона раскрыли обстоятельства, при которых им удалось отыскать 15-летнюю ученицу средних классов школы, которая покинула социальное учреждение и исчезла.

По данным правоохранителей, сообщение о пропаже 15-летней школьницы поступило в дежурную часть ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу в минувшую пятницу, 17 сентября, около 14:30 по местному времени.


Заявители рассказали полицейским, что несовершеннолетняя самостоятельно покинула социальное учреждение в неизвестном направлении и обратно не вернулась.Стражи закона организовали мероприятия по установлению местонахождения девочки. Отмечается, что участие в поисковой операции приняли почти 150 человек.

– Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию участники операции просматривали при помощи вертолета Росгвардии и квадрокоптера, – прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате школьницу удалось найти увязшей в болоте в плохопроходимой местности примерно в двух километрах от населенного пункта. Девочка жива, сейчас ее осматривают медики.

Фото: ПСО "Лиза Алерт";

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29082

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined