Полицейские раскрыли подробности исчезновения школьницы в Кузбассе

По данным правоохранителей, сообщение о пропаже 15-летней школьницы поступило в дежурную часть ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу в минувшую пятницу, 17 сентября, около 14:30 по местному времени.



Заявители рассказали полицейским, что несовершеннолетняя самостоятельно покинула социальное учреждение в неизвестном направлении и обратно не вернулась.Стражи закона организовали мероприятия по установлению местонахождения девочки. Отмечается, что участие в поисковой операции приняли почти 150 человек.

– Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию участники операции просматривали при помощи вертолета Росгвардии и квадрокоптера, – прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате школьницу удалось найти увязшей в болоте в плохопроходимой местности примерно в двух километрах от населенного пункта. Девочка жива, сейчас ее осматривают медики.