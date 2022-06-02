Полицейские раскрыли детали поисков семилетней кемеровчанки

Кемеровчанка, проживающая в Заводском районе города, обнаружила, что ее семилетняя дочь не вернулась домой после прогулки на детской площадке. Сперва горожанка попыталась отыскать ребенка самостоятельно, а когда ей это не удалось ‒ обратилась в полицию.

Правоохранители и волонтеры начали поиски, распространили ориентировку с приметами девочки. Были опрошены педагоги и одноклассники пропавшего ребенка, а также местные жители. Камеры видеонаблюдения записали, как первоклассница покидает двор в одиночестве.

Спустя несколько часов к инспекторам ПДН обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Мичурина к ней подошла заплаканная девочка. Юная кемеровчанка сообщила, что не помнит домашний адрес и не может сориентироваться на местности.

Прибывшие на место правоохранители передали девочку матери. За время прогулки ребенок не пострадал.