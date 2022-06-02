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Полицейские раскрыли детали поисков семилетней кемеровчанки

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Правоохранители рассказали о том, как был обнаружен пропавший в кузбасской столице ребенок.

Кемеровчанка, проживающая в Заводском районе города, обнаружила, что ее семилетняя дочь не вернулась домой после прогулки на детской площадке. Сперва горожанка попыталась отыскать ребенка самостоятельно, а когда ей это не удалось ‒ обратилась в полицию.


Правоохранители и волонтеры начали поиски, распространили ориентировку с приметами девочки. Были опрошены педагоги и одноклассники пропавшего ребенка, а также местные жители. Камеры видеонаблюдения записали, как первоклассница покидает двор в одиночестве.


Спустя несколько часов к инспекторам ПДН обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Мичурина к ней подошла заплаканная девочка. Юная кемеровчанка сообщила, что не помнит домашний адрес и не может сориентироваться на местности.


Прибывшие на место правоохранители передали девочку матери. За время прогулки ребенок не пострадал.

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