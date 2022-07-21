Полицейские прокомментировали инцидент с агрессивным таксистом в Кемерове

По данным МВД Кузбасса, об инциденте с таксистом стражам закона сообщила 27-летняя жительница областного центра. С ее слов, конфликт с автомобилистом возник из-за отсутствия у водителя сдачи с крупной купюры.

– Словесная перепалка продолжилась вне транспортного средства. Автомобилист толкнул кемеровчанку, отчего она упала и получила ссадины, а также повредила свой мобильный телефон, – уточнили AVOKADO в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Все участники установлены, а самой заявительнице выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.