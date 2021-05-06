Полицейские привлекли мать выпавшего из окна многоэтажки в Новокузнецке ребенка к ответственности

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Правоохранители прокомментировали инцидент, произошедший накануне в южной столице Кузбасса. Родительница пострадавшей получит штраф.

Помимо информации о привлечении матери пострадавшего ребенка к административной ответственности, в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса уточнили некоторые подробности инцидента, в ходе которого пострадала малолетняя девочка.


Таким образом, стало известно, что происшествие случилось вечером – к полицейским сообщение о нем пришло около 19:50. Тогда же полуторогодовалую девочку, выпавшую из окна на четвертом этаже, госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В связи с произошедшим правоохранители провели проверку.

- Полицейские выяснили, что родители ребенка находились дома. 26-летняя мать малышки на несколько минут отвлеклась на домашние дела и не заметила, как дочь ушла в соседнюю комнату, в которой было приоткрыто окно на проветривание. Не обнаружив ребенка в квартире, новокузнечанка выглянула в окно и обнаружила свою дочь лежащей на земле, - рассказали в полиции.

В отношении матери девочки, которая была травмирована, был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».


Напомним, что ранее мы сообщали о том, что полуторогодовалый ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Новокузнецке.

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