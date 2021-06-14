Полицейские приступили к поиску уничтоживших надгробия на кузбасском кладбище мародеров

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Кузбасские правоохранители занялись поисками вандалов, которые разрушили памятники на кладбище в Прокопьевске.

Блюстители закона устанавливают личность водителя, который разрушил надгробия на кладбище и скрылся с места происшествия.

– В полицию Прокопьевского муниципального округа обратилась женщина, которая сообщила о том, что на кладбище в поселке Верх-Егос неизвестные повредили могилу ее родственницы, – заявили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции уже осмотрели место происшествия, где неизвестный на автомобиле сбил ограждения кладбища и повредил несколько памятников. По факту правонарушения организована проверка.


Всех, кто обладает информацией о злоумышленнике, полицейские попросили сообщить в дежурную часть ОМВД России по Прокопьевскому муниципальному округу по телефонам: 8 (3846)-69-17-57 или «02» («102» - с мобильного).


Ранее стало известно, что пользователи соцсетей сообщили о проделках неизвестных на автомобиле, которые переехали и сломали несколько надгробий на территории одного из кладбищ, расположенного в кузбасском городе.

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