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Полицейские посты будут развернуты в каждом пункте ЕГЭ

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Меры по усилению обеспечения безопасности участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут приняты в текущем году. В каждом пункте проведения экзаменов появится пост МВД.

О мерах, которыми власти планируют усилить безопасность выпускников, сдающих ЕГЭ в текущем году, стало известно в четверг, 27 мая. Рассказал о них глава Рособрнадзора Анзор Музаев.


Таким образом, правоохранители, приставленные к постам полиции в пунктах проведения ЕГЭ, будут следить за безопасностью и тем, чтобы экзамены проводились с соблюдением общего порядка.

- Есть поручение президента РФ, и, в соответствии с этим поручением, посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры, - цитируют слова Музаева РИА «Новости».

Напомним, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве могут пересмотреть формат проведения итоговой аттестации после проведения ЕГЭ в 2021 году. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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