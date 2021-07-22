Полицейские попросили откликнуться свидетелей ДТП возле кемеровского ТЦ

В субботу, 10 июля, около 17:45 по местному времени на проезжей части напротив кемеровского ТРЦ "Лапландия" неизвестный водитель мотоцикла, по версии стражей закона, въехал в корейскую иномарку. В результате транспорт получил повреждения.

Следует уточнить, что ДТП произошло в районе здания по проспекту Октябрьский, 34.

– Неустановленный водитель на неустановленном двухколесном транспортном средстве, предположительно на мотоцикле, совершил наезд на автомобиль марки "Hyundai Solaris", – рассказали в городском ОГИБДД.

Полицейские попросили откликнуться граждан, которые стали свидетелями происшествия. Связаться с блюстителями порядка можно по номеру 8-960-905-47-72 или по телефону дежурной части ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.