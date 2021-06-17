Полицейские организовали проверку из-за действий выбросившего собак в окно кемеровчанина

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Инцидент, из-за которого в областном центре Кузбасса погибли два пса, привлек внимание местных правоохранителей.

Несколько сообщений с соответствующей информацией поступили к полицейским в Кировском районе во вторник, 15 июня. Горожане рассказывали о том, что в одном из домов по улице Инициативной местный житель скинул с пятого этажа двух собак, из-за чего обе погибли.


Полицейские, работавшие на месте инцидента, выяснили, что причастен к случившемуся 48-летний ранее судимый мужчина. А произошло все после того, как к нему в дом жена привела двух бродячих животных. На этой почве между супругами возник конфликт.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В ведомстве также отметили, что полицейскими был поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на 5 лет.


Напомним, что ранее стало известно, что Кемеровчане сбросили двух собак из окна на пятом этаже. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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