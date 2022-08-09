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Полицейские обнаружили десятилетнего водителя в Кузбассе

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Малолетний "автомобилист" привлек внимание правоохранителей в Кемеровской области.

Инцидент произошел в селе Малая Салаирка Гурьевского района. Десятилетний мальчик сел за руль дедушкиного автомобиля и отправился кататься по центральной улице населенного пункта. При этом разрешение на это ему дал сам родственник. В это время близ дороги ходили пешеходы, а также двигались другие транспортные средства.


Правоохранители выявили данное нарушение. В отношении пожилого кузбассовца был составлен протокол о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Данная статья административного кодекса влечет за собой наложение штрафа в 30 000 рублей, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.


Правоохранители напомнили, что автомобиль является источником повышенной опасности. Юный водитель не сможет своевременно среагировать на различные угрозы, возникающие на дороге.

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