Полицейские объявили в розыск жительницу кузбасского города

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Скрывшуюся от беловских правоохранителей женщину начали искать в Кемеровской области.

Ориентировку разыскиваемой распространили сотрудники пресс-службы ГУ МВД Кузбасса. Известно, что 31-летнюю Сусликову Анну Евгеньевну ищут за совершение преступления имущественного характера.


На вид горожанке 25-30 лет, ее другие приметы: невысокий рост, худощавое телосложение, темные волосы средней длины, овальное лицо.


Обращаясь к кузбассовцам, располагающим информацией о разыскиваемой, правоохранители просят сообщить известные данные по номерам в Белове: 8-(38452)-2-83-67, а также 8-904-997-66-40. Звонить можно и на номер: «02» - «102» с мобильного.


Полицейские гарантируют анонимность.

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