Полицейские наказали водителя кемеровской маршрутки за просмотр TikTok

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Стражи закона привлекли к ответственности поклонника развлекательного контента за то, что тот не смог удержаться от просмотра видео в TikTok за рулем переполненного общественного транспорта.

В кемеровском ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что водитель маршрутного такси № 28 наказан за просмотр TikTok во время управления общественным транспортом. За нарушение правил пользования гаджетом мужчина оштрафован на 1 500 рублей.


Также в ходе проверки специалисты выявили в автобусе неисправности, в том числе повреждения рулевого управления.

Водитель также привлечен к административной ответственности по ч. 1,2 ст. 12.5 КРФобАП за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, уточнили в ведомстве.

Ответственность настигла и должностное лицо, отвечающее за выпуск транспорта на линию. Маршрутка отправлена на спецстоянку.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что поклонник TikTok за рулем переполненной маршрутки в Кемерове напугал пассажиров.

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