Полицейские начали стрелять по колесам авто с нетрезвым водителем в Кузбассе

Нетрезвого автолюбителя правоохранители заметили, находясь на патруле автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево». Кузбассовец, управляя автомобилем ВАЗ-2107, странно вилял по проезжей части, из-за чего и привлек внимание силовиков.

- Полицейские подали сигнал об остановке транспортного средства, чтобы проверить автомобилиста на состояние опьянения, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Правоохранители ринулись вдогонку, включив проблесковые маячки. Автомобили начали сближаться с деревней Байрак, расположенной в Промышленновском округе, из-за чего увеличились риски того, что пострадают случайные прохожие. Силовики приняли решение применить табельное оружие. Первый выстрел был совершен в воздух, последующие - по колесам отечественного авто. Машину в итоге удалось остановить. Водитель был задержан.

Как выяснилось, управлял «семеркой» 44-летний местный житель, который никогда не имел прав на управление транспортом. Проведя освидетельствование водителя, силовики установили, что уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимый. Саму машину он приобрел у знакомого, однако регистрировать ее не стал.

Мужчина был отстранен от вождения. В его отношении были составлены материалы по семи административным правонарушениям. Среди них: управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на обочину и невыполнение требования об остановке. В итоге кузбассовец получил несколько штрафов, общий размер которых составил 4 тысячи и 300 рублей. Кроме того, его поместили под административный арест сроком на 10 суток.