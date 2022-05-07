Полицейские на мотоциклах будут отлавливать нарушителей ПДД на кузбасских дорогах

Сразу 11 патрульных мотоциклов вышли на кузбасские дороги, чтобы следить за порядком, сообщили в ГИБДД Кемеровской области.

— В Отдельном специализированном батальоне ДПС областного управления ГИБДД имеются шесть мотоциклов "БМВ R-1250 RT", кемеровская госавтоинспекция оснащена двумя мотоцикла "KTM 1198 FDVENTURE", в Новокузнецке на вооружении Госавтоинспекции стоят три мотоцикла "BMW", — прокомментировали в ведомстве.

С начала года 2022 года стражам закона удалось пресечь более 400 нарушений правил водителями мотоциклов, а по итогам 2021 года к ответственности были привлечены более 6000 мотоциклистов. Отмечается, что контроль за участниками дорожного движения осуществляется и при помощи стационарных приборов фиксации нарушений и переносными техническими средствами.

Кузбассовцам напомнили, что выезжая на дорогу необходимо выполнять все требования ПДД: соблюдать скоростной режим, использовать мотошлем, не подвергать свою жизнь опасности, совершая опасные манёвры. Садиться за руль мотоцикла или мопеда можно только с правами соответствующей категории.