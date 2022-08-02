Полицейские массово съехались к Красному озеру из-за конфликта кемеровчан

Вечером в воскресенье, 31 июля, кемеровчане сообщили в дежурную часть о конфликте в районе Красного озера, после чего на указанный адрес были направлены ближайшие наряды полиции.

Предварительно, водитель автомобиля, двигаясь вдоль парковки в объезд озера Красное, задела пешехода. После инцидента женщина вышла из машины, чтобы принести свои извинения, однако в ходе разговора у нее возникла словесная перепалка с участниками и очевидцами произошедшего. В ГУ МВД по Кузбассу AVOKADO сказали, что личности всех причастных к инциденту уже установлены.

В отношении автоледи стражи закона составили сразу три административных протокола: по ч. 1. ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", ст. 12.37 "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид".