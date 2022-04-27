Полицейские из Кузбасса разыскивают подозреваемого 21-летнего бомжа-преступника

Полиция Анжеро-Судженска объявила поиски 21-летнего местного жителя из-за подозрений на совершение им преступления.
Как передает ГУ МВД по Кузбассу, у молодого человека нет постоянного места проживания.
– Отделом МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивается Лачинов Вадим Алексеевич 31.03.2001 года рождения, – сказано в сообщении.
Если вы располагаете какой-либо информацией о разыскиваемом, можно позвонить по телефонам: 8-(384-53)-6-54-00 или «02» («102» - с мобильного).
ГУ МВД по Кемеровской области
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