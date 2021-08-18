+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Поликлиника в Новокузнецке временно закроется на ремонт

0
Фото:  

Медорганизация в южной столице Кузбасса на время прекратит принимать пациентов из-за необходимости в реставрации.

Речь идет о поликлинике №6, которая располагается по адресу улица Циолковского,9, в Новокузнецке. Причиной же будущего закрытия служит то, что в здании учреждения наблюдаются проблемы с кровлей и электропроводкой.


Точная дата закрытия организации: 1 сентября. Сроки открытия к текущему моменту неизвестны, поскольку еще не были определены. Установить их предстоит специальной комиссии, которая прибудет в учреждение с проверкой, уточнили Ново-ТВ.


При этом к самой медорганизации прикреплены более 18 тысяч горожан. Их же после закрытия учреждения могут перенаправить в поликлиники №2, №3 и № 5 НФ ГБУЗ «КККД им. академика Л. С. Барбараша». В случае необходимости в том, чтобы узнать адреса больниц и время работы различных врачей, новокузнечане могут обратиться по номеру 8 (384-3) 600-077 или 8 (384-3) 71-44-34.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28170

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined