Поликлиника в Новокузнецке временно закроется на ремонт

Речь идет о поликлинике №6, которая располагается по адресу улица Циолковского,9, в Новокузнецке. Причиной же будущего закрытия служит то, что в здании учреждения наблюдаются проблемы с кровлей и электропроводкой.

Точная дата закрытия организации: 1 сентября. Сроки открытия к текущему моменту неизвестны, поскольку еще не были определены. Установить их предстоит специальной комиссии, которая прибудет в учреждение с проверкой, уточнили Ново-ТВ.

При этом к самой медорганизации прикреплены более 18 тысяч горожан. Их же после закрытия учреждения могут перенаправить в поликлиники №2, №3 и № 5 НФ ГБУЗ «КККД им. академика Л. С. Барбараша». В случае необходимости в том, чтобы узнать адреса больниц и время работы различных врачей, новокузнечане могут обратиться по номеру 8 (384-3) 600-077 или 8 (384-3) 71-44-34.