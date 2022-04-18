Полезные выходные, или Майские праздники в санатории «Шахтер»

Санаторий "Шахтер" – оздоровительный центр расположенный в сосновом бору на берегу проточного озера вдали от городского шума. Его тропинки созданы для релаксирующих прогулок. Впрочем, есть здесь и зоны барбекю. В санатории "Шахтер" в избытке присутствуют такие неотъемлемые компоненты качественного отдыха, как современные корпуса с уютными номерами, сбалансированное питание по нескольким программам и европейский сервис.
Санаторий "Шахтер" оснащен современной лечебной базой, здесь работают опытные специалисты, а широкий спектр оздоровительных процедур позволит улучшить состояние здоровья гостей с самыми разными заболеваниями. Врачи-специалисты подбирают лечение, руководствуясь медицинскими показаниями, противопоказаниями и индивидуальным подходом.
Мы уверены, что грядущие майские выходные стоит провести именно в этой знаменитой кузбасской здравнице. Ведь забота о здоровье людей – то, над чем на протяжении многих лет не покладая рук трудится команда санатория "Шахтер".
Санаторий "Шахтер" дарит акции и скидки:
- Акция "10 дней за 16 000 рублей" будет действовать с 15 апреля по 15 мая 2022 года.
- Скидки на путевки:
– 15 % на оздоровительные путевки;
– 15% на путевки выходного дня;
– 15% на санаторно-курортные путевки.
Данные скидки будут действовать с 30 апреля по 25 мая 2022 года.
А еще специально к майским праздникам для своих гостей санаторий запланировал целую серию мероприятий: квесты, концерты, развлекательные программы.
Кроме этого вас, как всегда, ждут полюбившиеся гостям санатория "Шахтер" бассейн, хаммам, финская сауна, джакузи. Для любителей активного досуга работает спортивный центр, теннисные корты и тренажерный зал. А юные гости санатория смогут отправиться в детскую комнату или на игровые и спортивные площадки.
Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: санаторий "Шахтер"
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