Полезные выходные, или Майские праздники в санатории «Шахтер»

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Майские праздники – прекрасное время для отдыха. Многие кузбассовцы в преддверии грядущих выходных озабочены тем, где их провести, да так, чтобы с пользой и интересом. В праздничные дни мая санаторий "Шахтер" порадует гостей не только оздоровительными программами, но и разнообразием досуговых мероприятий.

Санаторий "Шахтер" – оздоровительный центр расположенный в сосновом бору на берегу проточного озера вдали от городского шума. Его тропинки созданы для релаксирующих прогулок. Впрочем, есть здесь и зоны барбекю. В санатории "Шахтер" в избытке присутствуют такие неотъемлемые компоненты качественного отдыха, как современные корпуса с уютными номерами, сбалансированное питание по нескольким программам и европейский сервис.


Санаторий "Шахтер" оснащен современной лечебной базой, здесь работают опытные специалисты, а широкий спектр оздоровительных процедур позволит улучшить состояние здоровья гостей с самыми разными заболеваниями. Врачи-специалисты подбирают лечение, руководствуясь медицинскими показаниями, противопоказаниями и индивидуальным подходом.

Мы уверены, что грядущие майские выходные стоит провести именно в этой знаменитой кузбасской здравнице. Ведь забота о здоровье людей – то, над чем на протяжении многих лет не покладая рук трудится команда санатория "Шахтер".


Санаторий "Шахтер" дарит акции и скидки:

  • Акция "10 дней за 16 000 рублей" будет действовать с 15 апреля по 15 мая 2022 года.
  • Скидки на путевки:

– 15 % на оздоровительные путевки;

– 15% на путевки выходного дня;

– 15% на санаторно-курортные путевки.


Данные скидки будут действовать с 30 апреля по 25 мая 2022 года.

А еще специально к майским праздникам для своих гостей санаторий запланировал целую серию мероприятий: квесты, концерты, развлекательные программы.


Кроме этого вас, как всегда, ждут полюбившиеся гостям санатория "Шахтер" бассейн, хаммам, финская сауна, джакузи. Для любителей активного досуга работает спортивный центр, теннисные корты и тренажерный зал. А юные гости санатория смогут отправиться в детскую комнату или на игровые и спортивные площадки.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
Организатор акций санаторий "Шахтер".

Фото: санаторий "Шахтер"

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