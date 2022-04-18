Полезные выходные, или Майские праздники в санатории «Шахтер»

Санаторий "Шахтер" – оздоровительный центр расположенный в сосновом бору на берегу проточного озера вдали от городского шума. Его тропинки созданы для релаксирующих прогулок. Впрочем, есть здесь и зоны барбекю. В санатории "Шахтер" в избытке присутствуют такие неотъемлемые компоненты качественного отдыха, как современные корпуса с уютными номерами, сбалансированное питание по нескольким программам и европейский сервис.

Санаторий "Шахтер" оснащен современной лечебной базой, здесь работают опытные специалисты, а широкий спектр оздоровительных процедур позволит улучшить состояние здоровья гостей с самыми разными заболеваниями. Врачи-специалисты подбирают лечение, руководствуясь медицинскими показаниями, противопоказаниями и индивидуальным подходом.