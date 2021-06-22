+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Полеты в Турцию возобновятся в Кузбассе

0
Фото:  

Россия восстановила авиасообщение с Турцией. В этой связи перевозчики в Кемерове уже запланировали первые рейсы до анталийского побережья.

Со вторник, 22 июня, перелеты в Турцию вновь стали доступны для россиян. Авиаперевозчки в Кемерове уже анонсировали грядущие полеты. Состояться они должны 23 и 26 июня.

- Туры на анталийские курорты можно приобрести в турагенствах или на сайтах туроператоров и их партнеров, - уточнили в министерстве транспорта Кузбасса.

Несмотря на то, что границы страны были открыты, необходимость в соблюдение противоэпидемических мер остается, как и некоторые мероприятия. Так, будущим туристам необходимо будет подтвердить то, что они не болеют COVID-19. Для этого они могут предоставить любой из представленных ниже документов:

  • результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализы сдают в течение 72 часов до прибытия в страну;
  • сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19. Его получают минимум за 14 дней до въезда;
  • документ, который доказывает, что пассажир переболел коронавирусом в течение шести месяцев до путешествия и выздоровел;
  • результат антиген-теста. Его получают в течение 48 часов до въезда в страну.

Отмечается, что детям до 6 лет сдавать тесты на наличие коронавируса, а также делать сертификаты о прививке не нужно.


Также гражданам необходимо заполнить специальную форму в течение 72 часов до вылета в Турцию. Расположена она на портале register.health.gov.tr

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26270

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined