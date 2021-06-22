Полеты в Турцию возобновятся в Кузбассе

Со вторник, 22 июня, перелеты в Турцию вновь стали доступны для россиян. Авиаперевозчки в Кемерове уже анонсировали грядущие полеты. Состояться они должны 23 и 26 июня.

- Туры на анталийские курорты можно приобрести в турагенствах или на сайтах туроператоров и их партнеров, - уточнили в министерстве транспорта Кузбасса.

Несмотря на то, что границы страны были открыты, необходимость в соблюдение противоэпидемических мер остается, как и некоторые мероприятия. Так, будущим туристам необходимо будет подтвердить то, что они не болеют COVID-19. Для этого они могут предоставить любой из представленных ниже документов:

результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализы сдают в течение 72 часов до прибытия в страну;

сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19. Его получают минимум за 14 дней до въезда;

документ, который доказывает, что пассажир переболел коронавирусом в течение шести месяцев до путешествия и выздоровел;

результат антиген-теста. Его получают в течение 48 часов до въезда в страну.

Отмечается, что детям до 6 лет сдавать тесты на наличие коронавируса, а также делать сертификаты о прививке не нужно.

Также гражданам необходимо заполнить специальную форму в течение 72 часов до вылета в Турцию. Расположена она на портале register.health.gov.tr