Полет машины после столкновения с ограждением АЗС в Кемерове попал на камеру

Во вторник, 21 сентября, около 5:30 в Рудничном районе города Кемерово произошло ДТП, участниками которого стали водитель легкового автомобиля и неодушевленный предмет – металлический забор, встретившийся на пути первого.

Видео момента ДТП оказалось в Сети. Из кадров следует, что после столкновения с неподвижным ограждением иномарка взлетела в воздух, где перевернулась несколько раз.

– Видео сегодняшнего ДТП на Шахтеров. Здоровья водителю, – говорится в посте.

Ранее редакции интернет-журнала AVOKADO стало известно, что легковушка протаранила ограждение автозаправки в одном из районов областного центра. Инцидент прокомментировали в ОГИБДД Кемерова, там отметили, что автолюбитель получил травмы.