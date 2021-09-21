Полет машины после столкновения с ограждением АЗС в Кемерове попал на камеру

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В кузбасской столице водитель легковушки устроил происшествие с забором АЗС. Момент удалось заснять на камеру.

Во вторник, 21 сентября, около 5:30 в Рудничном районе города Кемерово произошло ДТП, участниками которого стали водитель легкового автомобиля и неодушевленный предмет – металлический забор, встретившийся на пути первого.


Видео момента ДТП оказалось в Сети. Из кадров следует, что после столкновения с неподвижным ограждением иномарка взлетела в воздух, где перевернулась несколько раз.

– Видео сегодняшнего ДТП на Шахтеров. Здоровья водителю, – говорится в посте.

Ранее редакции интернет-журнала AVOKADO стало известно, что легковушка протаранила ограждение автозаправки в одном из районов областного центра. Инцидент прокомментировали в ОГИБДД Кемерова, там отметили, что автолюбитель получил травмы.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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