Полчище тараканов в стоматологии возмутило кемеровчанина

Кемеровчанин в сообществе Сети рассказал, как во время посещения стоматологии на Ленинградском проспекте заметил множество тараканов, обитающих в здании клиники. Так, он снял насекомых на камеру. На фотографии видно, как членистоногий притаился на светлом полу.

– Это ужас! Повсюду тараканы, – указал автор публикации.

Проблемой уже заинтересовались представители Министерства здравоохранения Кузбасса. Сотрудники ведомства отметили, что вопрос по инциденту отправлен в разработку.