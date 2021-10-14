Полчище тараканов в подъезде возмутило кемеровчан

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В кузбасской столице житель многоквартирного дома запечатлел таракана, которые бегал по стенам. Жильцы отметили, что насекомые с давних пор заселили подъезд.

Горожанин в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Мичурина, 33 в Кемерове заметил множество тараканов, правда сделать памятный кадр ему удалось только с одним представителем. Однако, с его слов, в строении подобных "соседей" обитает огромное количество.


Фотографии с насекомым он разместил в сообществе во "ВКонтакте" в подписи к публикации указав, что нашествие усатых вредителей началось после запуска отопления.

– Здравствуйте, прошу вас опубликовать. Г. Кемерово ул. Мичурина 33. По подъезду разгуливают тараканы, в огромном количестве! Началось с запуска отопительного сезона. – отметил местный житель в соцсетях.

При этом он рассказал, что УК мер по борьбе с тараканами не предпринимает и игнорирует жалобы жильцов из-за чего "твари ползут в квартиры".


Комментаторы подчеркнули, что подобная ситуация наблюдается не только в указанном районе. При этом они указали, что обработка не помогает избавиться от "гостей". Также пользователи Сети пошутили, что насекомые заползают в жилища, чтобы спастись от суровых сибирских холодов.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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