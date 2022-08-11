О проблеме сообщила в социальных сетях жительница Ленинска-Кузнецкого. Горожанка рассказала, что после прошедшего отключения водопроводная вода стала белесого цвета. Кроме того, по словам ленинск-кузнечанки, жидкость негативно подействовала на состояние ее здоровья.

‒ Хлорки насыпали будто отравить хотят целенаправленно. Вода как молоко, я помылась сыпью покрылась. Аллергии у меня нет и никогда не было (стиль ‒ сохранен прим. ред.), ‒ заявила жительница женщина.

Горожанка поинтересовалась, пригодна ли для питья вода подобного качества. На обращение отреагировали представители городской администрации. Они заявили, что население обеспечено водой, соответствующей нормам СанПиН. При этом на всех стадиях подготовки питьевая вода очищается и обеззараживается.

‒ После запуска воды после проведения ремонтно-восстановительных работ возможно кратковременное изменение цветности воды, ‒ рассказали сотрудники мэрии.

По вопросам качества воды горожанке посоветовали обратиться в обслуживающую организацию.