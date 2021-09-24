Покончивший с собой глава пермского управления СК оставил предсмертную записку

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Руководитель СУ СКР по Пермскому краю, покончивший жизнь самоубийством, перед смертью написал записку с посланием к Всевышнему.

Детали предсмертной записки раскрыло издание "Коммерсантъ". Согласно предварительной версии, произошедшее с начальником краевого управления следкома не связано с его служебной деятельностью.


В тексте говорится, что автор письма "пожил достаточно". Обращение адресовано к Богу, у которого он просит помилования и прощения за все совершенные грехи.


Ранее сообщалось, что полковника обнаружили повешенным в своем доме. Это случилось после расстрела учеников и преподавателей в пермском госуниверситете, жертвами которого стали шесть человек, еще около 40 оказались пострадавшими.

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