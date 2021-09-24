Покончивший с собой глава пермского управления СК оставил предсмертную записку

Детали предсмертной записки раскрыло издание "Коммерсантъ". Согласно предварительной версии, произошедшее с начальником краевого управления следкома не связано с его служебной деятельностью.

В тексте говорится, что автор письма "пожил достаточно". Обращение адресовано к Богу, у которого он просит помилования и прощения за все совершенные грехи.

Ранее сообщалось, что полковника обнаружили повешенным в своем доме. Это случилось после расстрела учеников и преподавателей в пермском госуниверситете, жертвами которого стали шесть человек, еще около 40 оказались пострадавшими.