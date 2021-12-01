Поклонник TikTok за рулем переполненной маршрутки в Кемерове напугал пассажиров

0
Фото:  

Пассажиры кемеровской маршрутки пожаловались на водителя, который во время управления транспортом увлекся контентом в популярной соцсети, из-за чего нарушил ПДД.

Со слов местных жителей, пассажирский транспорт следовал по маршруту №28 в областном центре. Автор отметил, что водитель переполненного людьми автобуса не был внимателен за рулем и во время движения отвлекался на просмотр видео в телефоне, в результате чего проехал на запрещающий сигнал светофора.

Водитель везет полный автобус людей, а сам вместо того чтобы все внимание уделить дороге, он отвлекает свое внимание в тик ток! Так-же водитель проехал на запрещающий сигнал светофора с улицы Суворова на Логовое шоссе, сокрушился интернет-пользователь.

Местный житель попросил стражей закона обратить внимание на автомобилиста и наказать его за пристрастие к соцсети во время работы.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31541

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined