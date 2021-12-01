Поклонник TikTok за рулем переполненной маршрутки в Кемерове напугал пассажиров

Со слов местных жителей, пассажирский транспорт следовал по маршруту №28 в областном центре. Автор отметил, что водитель переполненного людьми автобуса не был внимателен за рулем и во время движения отвлекался на просмотр видео в телефоне, в результате чего проехал на запрещающий сигнал светофора.

– Водитель везет полный автобус людей, а сам вместо того чтобы все внимание уделить дороге, он отвлекает свое внимание в тик ток! Так-же водитель проехал на запрещающий сигнал светофора с улицы Суворова на Логовое шоссе, – сокрушился интернет-пользователь.

Местный житель попросил стражей закона обратить внимание на автомобилиста и наказать его за пристрастие к соцсети во время работы.