Покинувший место смертельной аварии с такси кузбассовец сам пришел в полицию

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Стражам порядка сдался мужчина, который сбежал с места гибели таксиста в Ленинске-Кузнецком.

В Ленинске-Кузнецком задержали мужчину, который покинул место ДТП с летальным исходом, произошедшее ночью 4 сентября.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Магаданная в сторону улицы 7-е Ноября, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Granta, — рассказали в областном ГУ МВД.

Находящийся за рулем LADA 48-летний житель Крапивинского погиб на месте. Кроме того, получили травмы его пассажиры: 25-летняя девушка и 29-летний мужчина. Водитель иномарки сбежал, однако правоохранители установили его личность. Спустя время кузбассовец сам сдался полицейским, сознавшись в содеянном.


Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", статья предусматривает до 12 лет колонии. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Также в его отношении были составлены протоколы за управление машиной с неисправностями и отсутствие страховки.


Напомним, в Ленинске-Кузнецком в ночь с 3 на 4 сентября произошла авария с участием такси.BMW и такси. Потребовалась помощь спасателей.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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