Покинувшая медучреждение кемеровчанка пропала без вести

Алена Сергеевна Свирид 1981 года рождения пропала в Кемерове. Накануне, 11 мая, женщина ушла из медицинского учреждения и пропала. На момент публикации данной новости ее местонахождение остается неизвестным.

Рост горожанки составляет 165 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы русые, глаза зеленые. Была одета в темно-зеленую жилетку, голубую футболку, черные спортивные штаны и кроссовки, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении кемеровчанки, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски кузбассовца в синем камуфляжном костюме.