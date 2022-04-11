Показатели госпитализации ковидных больных уменьшились по России на 14,7%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поделились с журналистами РИА "Новости", что по стране сохраняется тенденция уменьшения госпитализации больных COVID-19.

– Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%, –говорится в сообщении.

Всего же заболеваемость уменьшилась на 25%. Из всей страны только в пяти регионах зафиксирован рост инфицированных.

Напомним, ранее кузбасские медики за сутки выявили COVID-19 еще у более 130 граждан, один человек погиб.