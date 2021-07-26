Показ кинокартин из 35 стран мира состоится в Кемерове

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Кузбасская столица на шесть дней станет площадкой для международного фестиваля короткометражного кино и анимации, на котором зрителям представят почти 300 фильмов из разных стран мира.

Возможность посетить четырнадцатый международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение" предоставится жителям шахтерского края с 15 по 21 ноября 2021 года. Отмечается, что местом для проведения массового показа фильмов назначен город Кемерово.


В общей сложности на обзор зрителей будет представлено почти 300 кинематографических картин, которые завезут в кузбасскую столицу из 35 стран со всего мира. В тексте указано, что в рамках показа будут представлены фильмы с юго-востока Европы Македонии, также аудитории продемонстрируют кинокартины, отснятые в крупнейшем африканском государстве Судане.

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