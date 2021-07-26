Показ кинокартин из 35 стран мира состоится в Кемерове

Возможность посетить четырнадцатый международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение" предоставится жителям шахтерского края с 15 по 21 ноября 2021 года. Отмечается, что местом для проведения массового показа фильмов назначен город Кемерово.

В общей сложности на обзор зрителей будет представлено почти 300 кинематографических картин, которые завезут в кузбасскую столицу из 35 стран со всего мира. В тексте указано, что в рамках показа будут представлены фильмы с юго-востока Европы– Македонии, также аудитории продемонстрируют кинокартины, отснятые в крупнейшем африканском государстве – Судане.