Событие состоится в пятницу, 4 февраля, в 19:00

"Лебединое озеро"

Постановка Классического национального русского балета п/р В. Бутримовича.

Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: "Лебединое озеро" – лучший балет, который я когда-либо слышал.... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия".

И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры. История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии, с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей.

"Классический национальный русский балет" – успешная московская труппа классического танца, в которую входят лучшие представители балетных школ России. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Бутримович Виталий Николаевич – заслуженный деятель искусств России, лауреат конкурса балетмейстеров (Большой театр, г. Москва).

Бутримович Александр Витальевич – выпускник Российской академии театрального искусства (ГИТИС), лауреат и обладатель медалей международных конкурсов. Исполнял ведущие партии в театрах: Большой национальный академический театр оперы и балета республики Беларусь, Красноярский академический театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Нижегородский академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича

Прима-балерина – Ксения Пухловская

Первый солист – Александр Бутримович

Первая солистка – Анна Свирина

КОРДЕБАЛЕТ – 30 танцоров и балерин

Балет в двух действиях

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.