Покалечившие собаку живодеры возмутили кемеровчан

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Жители Кемерова выразили негодование действиями людей, покалечивших бездомного пса.

Накануне в социальных сетях появились фотографии собаки с поджатой лапой, обитающей на одной из улиц Лесной Поляны. Автор снимков объяснил, что животное подверглось действиям живодеров, которые нанесли псу значительные повреждения.

– Была покалечена собака людьми, выколот глаз, одна лапа весит на волоске, – подписал фотографии кемеровчанин.

Комментаторы возмутились жестокостью людей и отметили, что животное испытывает крайнее неудобство из-за полученных травм.

– Вы даже не представляете, как ей сейчас тяжело, без одного глаза, бегает и еще лапу ей сломали, – написали неравнодушные горожане.

Автор поста отметил, что уже обращался в службу защиты животных, однако специалисты не смогли поймать собаку.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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