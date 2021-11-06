Покалечившие собаку живодеры возмутили кемеровчан

Накануне в социальных сетях появились фотографии собаки с поджатой лапой, обитающей на одной из улиц Лесной Поляны. Автор снимков объяснил, что животное подверглось действиям живодеров, которые нанесли псу значительные повреждения.
– Была покалечена собака людьми, выколот глаз, одна лапа весит на волоске, – подписал фотографии кемеровчанин.
Комментаторы возмутились жестокостью людей и отметили, что животное испытывает крайнее неудобство из-за полученных травм.
– Вы даже не представляете, как ей сейчас тяжело, без одного глаза, бегает и еще лапу ей сломали, – написали неравнодушные горожане.
Автор поста отметил, что уже обращался в службу защиты животных, однако специалисты не смогли поймать собаку.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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