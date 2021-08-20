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Поисковики сообщили о пропаже престарелого жителя Кузбасса

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Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области объявили о начале поисков бесследно исчезнувшего накануне пенсионера.

Поисковики в Кузбассе приступили к розыску пропавшего 79-летнего Касимова Габдулхая Закиевича. Местонахождение пожилого жителя Киселевска неизвестно с 18 августа. В этот же день покинул свой дом, однако больше не вернулся назад. Ориентировку с данными об исчезнувшем волонтеры разместили в Сети.


Приметы пенсионера: рост 160 сантиметров, телосложение – среднее, волосы – седые, глаза – карие.


Надеты на пожилого мужчину могут быть: черная куртка, серая ветровка, синяя и серая рубашки в клеточку, черные джинсы, туфли, а также кепка.


Всех кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.

Фото:  
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