Поисковики сообщили о пропаже престарелого жителя Кузбасса

Поисковики в Кузбассе приступили к розыску пропавшего 79-летнего Касимова Габдулхая Закиевича. Местонахождение пожилого жителя Киселевска неизвестно с 18 августа. В этот же день покинул свой дом, однако больше не вернулся назад. Ориентировку с данными об исчезнувшем волонтеры разместили в Сети.

Приметы пенсионера: рост 160 сантиметров, телосложение – среднее, волосы – седые, глаза – карие.

Надеты на пожилого мужчину могут быть: черная куртка, серая ветровка, синяя и серая рубашки в клеточку, черные джинсы, туфли, а также кепка.

Всех кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.