Поисковики обнаружили погибшими семерых пропавших без вести кузбассовцев в апреле

Исходя из информации, предоставленной волонтерами в официальном сообществе поисково-спасательного отряда, известно, что всего за апрель «Лиза Алерт» объявили в розыск 224 жителей региона. 173 из них оказались найдены живыми, неподтвержденных заявок было 38, семеро человек были найдены погибшими, пятерых продолжают искать, также были обнаружены и родные одного человека.

- Из 224 полученных — 37 заявок были на поиск детей до 12 лет, и ещё 28 — на поиск пожилых людей от 65 лет. 217 поисков были проведены в статусе информационного, 7 — в статусе активного поиска, - уточняется в сообщении.

Отмечается, что вся поисковая деятельность волонтеров ведется в полном взаимодействие с представителями силовых структур.