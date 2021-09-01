Поисковики объявили о пропаже нуждающегося в медпомощи кузбассовца

Из информации, представленной в публикации волонтеров о пропавшем в Сети, известно, что бесследно исчез 27-летний Герасимов Владислав Валерьевич 31 августа. В этот же день прокопчанин ушел из своего дома в неизвестном направлении, однако больше не вернулся.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светло-русые, глаза – серые.

О том, что было надето на пропавшем, неизвестно, но отмечается, что с собой у него может находиться DVD-диск.

Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о местонахождении прокопчанина, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.