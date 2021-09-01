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Поисковики объявили о пропаже нуждающегося в медпомощи кузбассовца

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Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области сообщили о старте поисков пропавшего накануне жителя Прокопьевска.

Из информации, представленной в публикации волонтеров о пропавшем в Сети, известно, что бесследно исчез 27-летний Герасимов Владислав Валерьевич 31 августа. В этот же день прокопчанин ушел из своего дома в неизвестном направлении, однако больше не вернулся.


Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светло-русые, глаза – серые.


О том, что было надето на пропавшем, неизвестно, но отмечается, что с собой у него может находиться DVD-диск.


Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о местонахождении прокопчанина, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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