Поисковики объявили о пропаже нуждающегося в медицинской помощи кузбассовца

В Кемеровской области поисковики занимаются розыском пропавшего 36-летнего Иванова Петра Викторовича. По информации, которой поделились волонтеры в ориентировке, мужчина 1984 года рождения ушел из дома еще 4 мая, однако больше не возвращался домой. Сейчас его поисками занялись волонтеры. Горожанин может находиться в двух городах: Киселевске и Прокопьевске.

Отмечается, что мужчине требуется медицинская помощь.

Приметы кузбассовца: рост 173 сантиметра, имеет спортивное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: коричневая ветровка, черная футболка, серо-белые штаны, черные кроссовки, а также синяя шапка.

Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться 36-летний мужчина, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.