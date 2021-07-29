Поисковики нашли тело погибшего человека в результате нападения медведя на туристов в Красноярском крае

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В Красноярском крае обнаружили погибшего туриста нацпарка, который скончался в результате нападения косолапого хищника.

По информации краевого СУ СКР, тело туриста с рваными ранами нашли около палаточного лагеря в природном парке "Ергаки". Теперь специалисты смогут провести судмедэкспертизу.

— Ранним утром 27 июля 2021 года в районе 9 озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия, — отметили в ведомстве.

24 июля группа прибыла из Москвы на турбазу, запланировав двухнедельный поход. После нападения прошло несколько часов, прежде чем туристы смогли добраться до поста МЧС и рассказать о случившемся.


Как сообщает Mash Siberia, агрессивный медведь убит, уточняя, что с ним был еще один, который "сбежал".

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