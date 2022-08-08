Поиски женщины из Хакасии начались на территории Кемеровской области

Кузбасские волонтеры подключились к поискам 58-летней Елены Алексеевны Терушкиной из турбазы "Казыр", что в Аскизском районе республики Хакасия. Месторасположение женщины неизвестно со 2 августа 2022 года. Предполагается, что она может находиться в Кемеровской области.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы рыжие с сединой, глаза карие. В день исчезновения была одета в светло-серую толстовку с воротником, черные спортивные штаны, синие галоши с мехом, панаму камуфляжной расцветки.

Если вам что-либо известно о том, где Елена из Хакасии находится сейчас, то сообщите полезные сведения по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.