Поиски пропавшей в Новокузнецке школьницы прекратились

Накануне стало известно о пропаже 13-летней жительницы Новокузнецка. Ориентировку на поиск девочки опубликовали волонтеры ПО "Лиза Алерт", к поиску подключились и правоохранительные органы.
В ходе масштабных поисковых мероприятий к правоохранителям обратилась местная жительница. Она сообщила, что в одном из дворов заметила школьницу, по приметам похожую на пропавшую девочку. Прибывшие на место полицейские обнаружили подростка. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщают в прес-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Загрузка комментариев