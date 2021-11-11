Поиски пропавшей в Новокузнецке школьницы прекратились

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Юная новокузнечанка, пропавшая накануне, была найдена живой. О подробностях рассказали правоохранители.

Накануне стало известно о пропаже 13-летней жительницы Новокузнецка. Ориентировку на поиск девочки опубликовали волонтеры ПО "Лиза Алерт", к поиску подключились и правоохранительные органы.


В ходе масштабных поисковых мероприятий к правоохранителям обратилась местная жительница. Она сообщила, что в одном из дворов заметила школьницу, по приметам похожую на пропавшую девочку. Прибывшие на место полицейские обнаружили подростка. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщают в прес-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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