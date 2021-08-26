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Поиски пропавшей в июле 16-летней кемеровчанки завершились

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В следственном комитете по Кемеровской области сообщили о завершении поисков пропавшей без вести юной кемеровчанки.

По данным следствия, в рамках расследования уголовного дела об исчезновении девушки специалисты провели проверку в частном доме, где она проживает и изъяли мобильный телефон и компьютер. Также были опрошены одноклассники и знакомые пропавшей.


В настоящее время кемеровчанка найдена. Ее обнаружили в доме, принадлежащем родственникам ее знакомых. Сейчас девушка доставлена к следователю.


Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства исчезновения жительницы областной столицы, сообщает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.


Напомним, 15 июля 16-летняя девушка ушла из дома в неизвестном направлении. В августе начались ее поиски, к которым также присоединились следователи-криминалисты.

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