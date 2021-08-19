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Поиски пропавшей без вести школьницы начались в Кузбассе

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Волонтеры объявили о начале поисков в Кемеровской области девочки-подростка, которая пропала без вести.

Как сообщается, 15-летняя Румянцева Анастасия Алексеевна 17 августа вышла из дома в Новокузнецке и не вернулась. С тех пор о ее местоположении ничего не известно.


В момент исчезновения она была одета в черную куртку и такого же цвета футболку, черные кроссовки с красными полосами, а также темно-коричневые штаны. Сама она ростом 165 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие.


Любую информацию о местонахождении школьницы можно сообщить по телефонам 8-(800)-700-54-52 или 112.

Фото:  
Да!
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