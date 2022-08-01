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Поиски пропавшего в июне новосибирца с потерей памяти начались в Кузбассе

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" составили новую ориентировку на пропавшего в середине июня 63-летнего жителя села Таскаево Новосибирской области, который может находиться и на территории Кузбасса.

По данным кузбасских поисковиков, Юрий Алексеевич Клюшников из села Таскаево Барабинского района Новосибирской области 19 июня 2022 года вышел из дома и не вернулся. С того времени данные о его местонахождении отсутствуют.


Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Когда его видели последний раз, был одет в камуфляжную куртку с капюшоном, черные штаны, черные галоши, головного убора при себе не имел.


Отмечается, что у него возможна потеря памяти. Если вам что-либо известно о том, где сейчас может находится Юрий, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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