Поиски 12-летнего подростка начались в Кемерове

Вчера, 6 апреля, Данил Мяус 2010 года рождения не вернулся домой с прогулки в Кемерове. Об этом сообщили добровольцы.

Рост мальчика составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза зелено-голубые. Был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, темно-коричневые ботинки и черную шапку. С собой у подростка была зеленая сумка-мешок, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также волонтеры продолжают поиски 50-летнего мужчины, пропавшего в Ленинске-Кузнецком.