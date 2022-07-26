Поиск свидетелей: опасный маневр черной "волги" привел к ДТП на кемеровской дороге

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В столице Кузбасса произошло ДТП с участием иномарки и черной "волги", водитель которой пренебрег правилами безопасного вождения. Теперь автомобилисту требуются свидетели контакта. За полезные сведения он готов предоставить вознаграждение.

Вчера 25 июля на Логовом шоссе в столице Кузбасса водитель некой черной "волги" решил резко перестроиться из левого ряда в правый, что привело к аварии. Со слов автора сообщения, во время опасного маневра легковушка подрезала синий Ford Fusion, повредив его переднее левое крыло. Теперь же для установления правды требуются очевидцы.

– ДТП произошло 25.07.2022 в 13:00 на Логовом шоссе, немного не доезжая до поворота на красную горку в сторону ДК Шахтеров, – уточнил интернет-пользователь.

Автолюбитель попросил свидетелей события, чтобы те откликнулись и по возможности предоставили записи с видеорегистраторов. За полезные сведения он готов предоставить вознаграждение. Связаться с рассказчиком можно во "ВКонтакте" или по телефону 8 (913) 305-87-03.


В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что информации о подобном инциденте в базе данных нет.

Да!
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