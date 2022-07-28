Поиск свидетелей: неизвестные наехал на пешеходов в Кемерове

ДТП произошло 2 июля около 11:00 во дворе дома на ул. Александрова, 14. По информации стражей закона, неизвестный, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешеходов. В ведомстве AVOKADO уточнили, что в результате инцидента серьезных увечий нет, потерпевшие отделались ушибами мягких тканей. Теперь для установления личности нарушителя требуются свидетели.



Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, попросили откликнуться по телефонам 718-771, 8 (923) 483-12-27 или по номерам дежурной части ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.