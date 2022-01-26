Поиск свидетелей: ДТП со скрывшимся водителем произошло на кемеровском проспекте

Свое обращение к землякам автомобилист разместил в сообществе во "ВКонтакте". В публикации он указал, что авария произошла во вторник, 25 января, около 7:30 по местному времени на пересечении проспекта Кузнецкого с улицей Федоровского, а ее участниками стали две иномарки: серебристая машина Toyota Hiace и, предположительно, бордовая Chevrolet Lacetti.

– Второй участник ДТП скрылся. Может кто-то проходил мимо или проезжал с видео регистратором. Просьба откликнуться, – уточнил подробности кемеровчанин.

Предоставить важные сведения по данному происшествию можно автору поста.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ГИБДД Кемерова раскрыла подробности ДТП с машиной силовиков на Южном.