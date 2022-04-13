Поиск свидетелей: ДТП с припаркованным внедорожником произошло в кемеровском дворе

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Сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы ищут свидетелей аварии с внедорожником, которая произошла на одной из дворовых парковок.

По данным Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел 10 апреля, около 9:00 во дворе дома №27 "А" на проспекте Молодежном в областном центре. Уточняется, что неизвестный водитель во время движения по двору зацепил припаркованный автомобиль марки "CHERY TIGGO". В результате инцидента причинен материальный ущерб.


Ценную для расследования информацию можно сообщить по телефонам дежурной части 52-29-65, 52-25-44, 391-776 или 718-771, 8-923-483-12-27.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на кемеровской парковке произошел инцидент, после которого владелец автомобиля пожалел, что оставил транспорт во дворе дома: неизвестный водитель на скорости повредил его имущество, а после сбежал.

Да!
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