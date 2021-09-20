Поиск подрядчика для ремонта покрытия Красноармейского моста закончился ничем

На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по ремонту дороги по улице Красноармейской от улицы Мичурина до улицы Соборной. Работы предполагали демонтаж старого покрытия, укладку нового асфальта, обустройство тротуаров и автобусных остановок. начальная цена контракта составляла 18 465 538 рублей.

Тендер был размещен 9 сентября , а до 17-го числа того же месяца продолжался прием заявок от подрядчиков. Сегодня стало известно, что аукцион был признан несостоявшимся в виду того, что ни одно заявки не поступило.

Напомним, ранее власти Кемерова планировали провести ремонт только дорожного полотна на Красноармейском мосту, однако после обследования выяснилось, что восстановления требует вся конструкция.