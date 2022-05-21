В декабре 2021 года 49-летняя кемеровчанка пришла домой к пожилому мужчине и рассказала, что является племянницей пенсионерки, которая была его соседкой. Женщина заявила, что ее родственница скончалась, и попросила одолжить денег на похороны тети. На следующий день злоумышленница аналогичным способом выманила деньги и у супруги мужчины. Всего кемеровчанке удалось завладеть 13 000 рублей.

Пенсионер обратился в полицию. Правоохранители возбудили в отношении 49-летней женщины уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что ранее горожанка неоднократно привлекалась к ответственности за мошенничество. Так, в 2019 году она выслушала приговор суда после того, как похитила более 200 000 рублей у пенсионеров, представившись медсестрой, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. И одалживанием денег на "похороны" она также занималась достаточно активно.

Суд приговорил кемеровчанку к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.