Похолодание придет в Кузбасс к концу недели

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 12 июля, на территории Кузбасса температура опустится до +10,+15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +24,+29°C.

Ночью в среду ожидается до +8,+13°C. Днем температура поднимется, но уже меньше, чем накануне: +18,+23°C.

Температура 14 июля опустится до +7,+12°C. Столбики термометров поднимутся днем до +19,+24°C.

Прогнозируется северо-восточный ветер, от 3 до 9 метров в секунду с порывами до 14-15. Переменная облачность, местами дожди и грозы.