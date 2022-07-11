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Похолодание придет в Кузбасс к концу недели

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Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни в Кемеровской области. Жара будет спадать.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 12 июля, на территории Кузбасса температура опустится до +10,+15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +24,+29°C.


Ночью в среду ожидается до +8,+13°C. Днем температура поднимется, но уже меньше, чем накануне: +18,+23°C.


Температура 14 июля опустится до +7,+12°C. Столбики термометров поднимутся днем до +19,+24°C.


Прогнозируется северо-восточный ветер, от 3 до 9 метров в секунду с порывами до 14-15. Переменная облачность, местами дожди и грозы.

Да!
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