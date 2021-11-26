Похолодание и сильный ветер ожидают кузбассовцев в субботу

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в субботу, 27 ноября, температура ночью будет держаться в пределах от -14°С до -19°С. Местами до - 25°С. Днем столбики термометра покажут от -5°С до -10°С. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, с порывами до 18. Ожидается небольшой снег, местами метели и изморозь.

ГИБДД Кузбасса напомнила участникам дорожного движения о необходимости проявить бдительность и осторожность. Водители должны учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости, дистанции и интервала. Следует избегать резких маневров, в том числе ускорения и торможения.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть только в специально отведенных местах, убедившись, что их появление на дороге не станет неожиданностью для автомобилистов. Следует также удостовериться, что водители видят и пропускают переходящих проезжую часть. В темное время суток и в непогоду рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и вещах.